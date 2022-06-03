Akın Gürlek’e saldırının sebebi anlaşıldı
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atanmıştı. Kaçak Can Dündar'dan bazı siyasetçilere kadar sözde muhalif isimlerin algı çabasına MHP'li danışmandan sert tepki gösterdi.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek atanmıştı. Kaçak Can Dündar'dan bazı siyasetçilere kadar sözde muhalif isimlerin algı çabasına MHP'li danışmandan sert tepki geldi.
"Hain potansiyeli çok"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek; saldırının sebebinin ortaya çıktığını belirterek şu paylaşımda bulundu:
"Hakim Akın Gürlek’in Adalet Bakan Yardımcısı olmasına kudurmuş gibi niye saldırıyorlar diyordum. Meğerse, Terörist Demirtaş’a örgüt propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasını veren, FETÖ’cülere, birçok haine ceza veren hep oymuş. Allah yardımcısı olsun. Hain potansiyeli çok!"