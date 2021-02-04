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Sağlık Akıllı lens nedir? Akıllı mercek nasıl takılır?
Sağlık

Akıllı lens nedir? Akıllı mercek nasıl takılır?

Gözlüklerden kurtulmak isteyenler bazı göz ameliyatları yaptırmakta. Gözlük kullanmaktan sıkılanlar akıllı mercek yöntemiyle gözlüklerine veda etmekte. Göz içine yerleştirilen akıllı mercekler, ömür boyu kalıcıdır. Peki akıllı mercek nasıl takılır? Akıllı lens ameliyatı nasıl yapılır? Akıllı lens için hangi bölümden randevu alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:50:00 - 2021-02-04 17:54:00
Akıllı lens nedir? Akıllı mercek nasıl takılır?

Akıllı lensler adıyla da bilinen trifokal lensler uzak, orta ve yakın mesafede gözlüksüz olarak net görmeyi sağlayan göz içi lenslerdir. Trifokal akıllı mercek ameliyatı ile gözlüksüz ve lenssiz bir hayat sürülebilir. Genellikle 40 yaş üstü kişilerde hem uzak hem yakın gözlük kullanmak zahmetli bir işlemdir. 

Akıllı lens ameliyatı nasıl yapılır?

Ağrısız bir operasyondur. Gözün içindeki doğal lens çıkartılarak, yuvasına akıllı göz içi mercek takılır. Ameliyat sonrası göz bandajla kapatılır, hasta evine gider, o gece göz bantla kapalı kalır ve ertesi gün kontrol sırasında hekim tarafından bandaj açılır. Hasta aynı gün görmeye başlar ve normal yaşamına döner.

Göz içine yerleştirilen akıllı  mercekler, ömür boyu kalıcıdır. Ayni zamanda bu ameliyatla ömür boyu katarakt ameliyatı olmanıza gerek kalmaz. Operasyon her bir göz için yaklaşık olarak 15 dakika sürer. Damla ile lokal anestezi altında yapılır. Operasyon ertesinde hasta, 3 gün içinde net görme başlar. Akllı lens taktırmak isteyenler hastanelerin göz polikliniklerinden randevu alabilirler.

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