Akça Hatun ne zaman öldü? Akça Hatun nasıl öldü?
TRT 1’de Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yayınlanmakta. Dizi yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırmakta. Alparslan Büyük Selçuklu tarihe ışık tutması nedeniyle izleyicilerin yoğun ilgisini çekmekte. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 26. bölüm 2. fragmanında; Akça Hatun'un kendine hançer sapladığı görüldü. Peki Akça Hatun ne zaman nasıl öldü? Sultan Alparslan'ın kaç çocuğu var? Akça Hatun çocukları kimler?
TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun sezon finali için nefesler tutuldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 26. bölüm 2. fragmanında; Alparslan'ın karşısında durmak istemeyen Akça Hatun, Kekavmenos'a "Madem onlara karşı silahın benim" diyerek kendi canına kıydı.
Akça Hatun nasıl öldü?
Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihi ile birlikte hakkındaki diğer detaylara dair bilgi bulunmuyor. Ancak Aka Hatun'un ardından Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.
Akça Hatun’un kaç çocuğu var?
Muizzeddin Melikşah
Tacüddevle Tutuş
İzzeddin Arslan Argun
Böri Bars
Tuğrul
Ayaz
Togan
Arslan
Tekiş
Ayşe
Züleyha
Fülane Hatun