Akaryakıtta indirim: Motorinin litresi 70 liranın altına geriledi

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş, petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Ateşkes ihtimaliyle birlikte brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

MOTORİNE 5.47 LİRA İNDİRİM

Geçtiğimiz gün benzin ve motorin fiyatlarına gelen indirimin ardından motorine 27 Mart Cuma günü itibarıyla geçerli olacak şekilde bir indirim daha yapıldı. Motorinin litre fiyatına 5.47 lira indirim gelirken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

LİTRESİ 70 LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 68.49 lira, Ankara'da 69.76 lira, İzmir'de 70.03 lira seviyelerine düştü. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 62.38 lira, Ankara'da 63.49 lira, İzmir'de 63.76 lira seviyelerinde seyrediyor.