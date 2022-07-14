Akaryakıt zammından etkilendi! Mutfak tüplerine zam
Akaryakıtta son yapılan LGP zamlarının ardından yaşanan fiyat artışları mutfak tüplerine yansıdı. Mutfak tüpleri son zammın ardından 315 liraya yükseldi.
LPG fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 28 kuruş zam yapıldı. LPG otogaz zammı sonrası tüp fiyatı da nasibini aldı. 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 liralık zam yansıdı. Zamdan önce 309 liraya satılan mutfak tüpleri bugün itibarıyla 315 liraya yükseldi.
10 yıl önce 65 liraya satılan mutfak tüpünün Ocak 2021’deki fiyatı ise 215 liraydı. Mutfak tüpü fiyatı aralık ayında gelen 2 TL'lik zam sonrası 67 TL olmuştu.
1 Ocak 2021 yılında 120 TL'ye alınabilen 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatı 1 Aralık 2021 yılı itibarıyla 215 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2021 yılı içerisinde 11 ayda 12 kilogramlık tüp fiyatları 20 defa zamlandı ve artış %80'in üzerinde gerçekleşmişti.
Bugün itibariyle 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatı ise 315 TL'den satılıyor.