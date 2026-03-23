Akaryakıt Krizi dünyayı vuruyor! Yakıt alımına sınır getirildi

Başbakan Robert Golob tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar uygulanacak yeni kurallar şu şekilde:

Günlük 50 Litre Sınırı Getirildi

Bireysel araçlar: İstasyon başına günlük en fazla 50 litre .

İstasyon başına günlük en fazla . Çiftçiler ve şirketler: Öncelikli kullanıcılar için günlük 200 litre sınırı.

Bazı akaryakıt istasyonlarının kapandığı ülkede, Macar petrol şirketi MOL'e ait istasyonların ise bireysel kullanıcılar için sınırı 30 litreye kadar düşürdüğü bildirildi.

Hükümetten Dağıtım Şirketine Suçlama ve Soruşturma

Acil kabine toplantısının ardından hükümet, ülkenin en büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan ve devletin de hissesinin bulunduğu Petrol şirketini hedef aldı. Şirket, dağıtım aksaklıklarını gidermekte başarısız olmakla suçlanırken; İçişleri Bakanlığına bazı çalışanlar hakkında "suç şüphesi" gerekçesiyle rapor hazırlama talimatı verildi.

Petrol şirketi ise suçlamaları reddederek, sorunun sadece son günlerdeki aşırı talep patlamasından kaynaklandığını savundu.

Seçim Öncesi "Stok" Gerilimi

Seçim sürecinde olan ülkede Başbakan Golob, depoların dolu olduğunu ve asıl sorunun lojistik yönetim hataları ile stoklama eğilimi olduğunu vurguladı. Hükümet, kritik altyapı yönetimi ve yakıt ticaretindeki olası ihlalleri araştırmak üzere özel bir denetim süreci başlattı.

Ordunun yakıt sevkiyatına destek vermesiyle birlikte, yabancı sürücülere yönelik de ek önlemlerin alınması bekleniyor.