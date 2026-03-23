  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşgal planı deşifre oldu! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Köprüleri vurarak tampon bölge kurmak istiyorlar!" Şeyh Ahmed Yasin’in şehadetinin 22. yılında Hamas’tan intikam mesajı! "Onun fikirleri Aksa Tufanı’nın ilham kaynağıdır!" CHP’de "adaylık" borsası kurulmuş! Muhittin böcek dosyasında 100 milyonluk rüşvet çarkı deşifre oldu! Trump'ın kalesi yerle bir! İran füzeleri Arad'ı vurdu: Siyonistlerin sözde "demir kubbesi" delik deşik oldu! Van'da Nevruz gerginliği: Bakırhan yaka paça kovdu 48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı Çevirdikleri dolaplar ortaya çıktı! Binlerce kodaman maliyenin radarında ABD ve İsrail’e sürprizler var! İran'dan savaşta yeni strateji CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!
Dünya Akaryakıt Krizi dünyayı vuruyor! Yakıt alımına sınır getirildi
Dünya

Akaryakıt Krizi dünyayı vuruyor! Yakıt alımına sınır getirildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Akaryakıt Krizi dünyayı vuruyor! Yakıt alımına sınır getirildi

Slovenya, bölgedeki savaş ortamının tetiklediği stokçuluk ve artan sınır ötesi talep nedeniyle ciddi bir akaryakıt kriziyle karşı karşıya kaldı. Hükümet, arz sıkıntısını kontrol altına almak amacıyla yakıt alımlarına sert kısıtlamalar getirirken, lojistik süreci yönetmesi için orduyu devreye soktu.

Başbakan Robert Golob tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar uygulanacak yeni kurallar şu şekilde:

Günlük 50 Litre Sınırı Getirildi

  • Bireysel araçlar: İstasyon başına günlük en fazla 50 litre.
  • Çiftçiler ve şirketler: Öncelikli kullanıcılar için günlük 200 litre sınırı.

Bazı akaryakıt istasyonlarının kapandığı ülkede, Macar petrol şirketi MOL'e ait istasyonların ise bireysel kullanıcılar için sınırı 30 litreye kadar düşürdüğü bildirildi.

Hükümetten Dağıtım Şirketine Suçlama ve Soruşturma

Acil kabine toplantısının ardından hükümet, ülkenin en büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan ve devletin de hissesinin bulunduğu Petrol şirketini hedef aldı. Şirket, dağıtım aksaklıklarını gidermekte başarısız olmakla suçlanırken; İçişleri Bakanlığına bazı çalışanlar hakkında "suç şüphesi" gerekçesiyle rapor hazırlama talimatı verildi.

Petrol şirketi ise suçlamaları reddederek, sorunun sadece son günlerdeki aşırı talep patlamasından kaynaklandığını savundu.

Seçim Öncesi "Stok" Gerilimi

Seçim sürecinde olan ülkede Başbakan Golob, depoların dolu olduğunu ve asıl sorunun lojistik yönetim hataları ile stoklama eğilimi olduğunu vurguladı. Hükümet, kritik altyapı yönetimi ve yakıt ticaretindeki olası ihlalleri araştırmak üzere özel bir denetim süreci başlattı.

Ordunun yakıt sevkiyatına destek vermesiyle birlikte, yabancı sürücülere yönelik de ek önlemlerin alınması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23