AK Partili vekilden ilginç 'zeytinyağı' iddiası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Festivali'nde konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey zeytinyağı ile ilgili ilginç bir iddiayı ortaya attı. Yaklaşık 2 milyon zeytin ağacının bulunduğu Ayvalık'taki Uluslararası Zeytin Festivali'nde açıklamalarda bulunan Canbey "Adı her zaman bereketle anılan zeytin ve zeytinyağının festivalindeyiz. Zeytin, bizim sofralarımızın bereketidir. Zeytinyağı bizim asla sofralarımızdan eksik etmediğimiz, besin kaynaklarımızdan biridir. Zeytinyağı artık itibarını kazanmıştır. Dünyanın en sağlıklı besinlerinden biri zeytinyağıdır. Hatırlarsınız, 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman' diyerek bu millete yıllarca zeytinyağını yedirmediler. Bu millet, bu kadar sağlıklı üründen mahrum bırakıldı" dedi.