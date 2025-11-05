AK Partili vekil Meclis gündemine taşıdı Erzurum’da neler yapıldı ve neler yapılacak?

AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, TBMM Genel Kurulu’nda Erzurum’a yapılan kamu yatırımları hakkında konuştu.

2002 yılından bu yana Erzurum’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarları döneminde büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Fırat, “AK Parti iktidarında Erzurum'a yapılan yatırımları sıralarsak, kelimeler kifayetsiz kalır. 23 yılda hükûmetimizin Erzurum'a yatırımları yaklaşık 210 milyar TL’dir. Üretimden sanayiye, turizmden enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye kadar Erzurum her alanda gelişmiş, kalkınma üssü hâline gelmiştir” dedi.

ERZURUM SAĞLIKTA CAZİBE MERKEZİ

Erzurum’un sağlıkta da cazibe merkezi olduğunun altını çizen Fırat, “Merkez ve ilçelere 19 hastane kazandırdık. Yüzlerce birinci basamak sağlık birimini hizmete aldık. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi, modern donanımı ve yetkin kadrolarıyla bölgemizde etkin konumdadır” diye konuştu.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

AK Parti’li Vekil Abdurrahim Fırat, Erzurum’a yönelik sanayi yatırımlarına da değindi. Fırat, 1'inci ve 2'nci OSB'nin yanı sıraPasinler ve Oltu organize sanayi bölgelerinin de faaliyette olduğunu, Tekstilkent, Besi OSB ve ihtisas OSB projeleriyle Erzurum'un üretim kapasitesinin arttığını kaydetti.

ERZURUM ULAŞIMDA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Erzurum’un kış turizmindePalandöken Konaklı Kayak Tesisleri ve otelleriyle dünyada ön planda olduğunu belirten Fırat, Erzurum Havalimanı’nda olumsuz hava koşullarında dahi iniş ve kalkış yapılabildiğinin altını çizdi.Kentin ulaşım yatırımlarına özel vurgu yapan Fırat, “Uçak sefer sayılarımız artırıldı. Yaygın yol ağıyla Erzurum, ulaşımda altın çağını yaşıyor. AK Parti iktidarında 101 köprü, 8 tünelle Erzurum ulaşımı güçlendirildi. Zigana ve Ovit tünelleriyle Erzurum, Trabzon ve Rize'ye bağlandı. Kop, Kırık, Dallıkavak ve Çirişli tünelleriyle ise Erzurum bölgesel ve stratejik ulaşım ağını daha da güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

PALANDÖKEN TÜNELİ: TEKMAN EN YAKIN İLÇE OLACAK!

Palandöken Tüneli’nin yatırım planına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirten Fırat, bu projenin Tekman’ı, Erzurum’a en yakın ilçe haline getireceğini vurgulayarak, “Tekman'ı Erzurum'a en yakın ilçe hâline getirecek, Hınıs-Erzurum arası mesafeyi 90 kilometreye düşürecek ve İran-Van-Erzurum güzergâhına alternatif oluşturulacak Palandöken Tüneli’nin yatırım planına alınması için de çalışmalarımız sürüyor” bilgisini aktardı.

SU YATIRIMLARIYLA VERİMLİ TOPRAKLAR BEREKETLENİYOR

Erzurum'da gerçekleştirilen su, enerji ve tarımsal altyapı yatırımlarının büyük bölümünün 2002-2025 yıllarında, AK Parti iktidarı döneminde hayata geçirildiğini belirten Fırat, “Mesela 15 barajın 13'ü, 15 göletin 10'u, 31 HES'in 29'u, 51 sulama tesisinin 24'ü, toplam 538 tesisin 391'i bu dönemde işletmeye alınmıştır. Hınıs-Başköy Barajı'yla 200 bin dönümlük verimli topraklarımız bereketleniyor. Ayrıca Söylemez Barajı'yla 350 bin dönüm tarım arazisi sulanacaktır” şeklinde konuştu.

KURUMLAR EŞGÜDÜDÜMLÜ ÇALIŞIYOR

Erzurum'un büyümesi için tüm kurumların eş güdümlü olarak çalıştığını kaydeden Fırat, “AK Parti ailemizin, Erzurum Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, Erzurum Valiliğimizin, bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın hizmetleri hepimizi gururlandırıyor” dedi.

ERZURUM YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm ve çevre projeleriyle kentin çehresini değiştirdiğini belirten vurgulayan Fırat, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi, örnek teşkil eden kentsel dönüşüm çalışmalarına imza attı. Çöpten elektrik enerjisi üretilen tesisler, GES'ler, Avrupa'nın en büyük tesisi olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, fuar ve gösteri alanlarıyla şehir âdeta yeniden inşa edilmektedir” değerlendirmesini yaptı.

ERZURUM’DA 4.905 SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK

TOKİ kanalıyla Erzurum'un tüm ilçelerinde sosyal konutlar inşa edildiğini anlatan Fırat, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ise Erzurum’da 4.905 sosyal konutun yapılacağını söyledi.

EĞİTİM YARITIMLARI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırımlarıylayüzlerce okul, yurt, pansiyon, halk eğitim merkezinin hizmete alındığını belirten Fırat, üniversitelere de değinerek, “Şehrimizdeki üniversitelerimiz Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasındadır. Atatürk Üniversitesi, Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda ilk bine girme başarısını göstermiş olup, bu köklü üniversitemizin hedefi ilk 750'ye girmektir. Doğu Anadolu Gözlemevi ülkemizi astronomi araştırmalarında üst lige taşımaktadır” diye konuştu.

YÜKSEK HIZLI TREN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Doğal gazın Erzurum’un tüm ilçelerine ulaştırıldığını aktaran Fırat, Erzurum için yüksek hızlı tren ve kent içi tramvay çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.

SPORUN MERKEZİ

Fırat, Erzurum 238 spor kulübü, 73 spor tesisi ve 73 bin lisanslı sporcusuyla sporun merkezi olduğunu belirterek, Erzurumspor'a başarılar diledi.

ZENGEZUR KORİDORU VE KALKINMA YOLU, ERZURUM’U YENİDEN PARLATACAK

“Daha yolumuz uzun, Erzurum için yapacağımız çok şey var” diyen Fırat, “Geçmişte Osmanlı'nın 3 gümrük şehrinden biri olan Erzurum, ZengezurKoridoru'yla ve Kalkınma Yolu'yla yeniden eski ihtişamına inşallah kavuşacaktır” dedi.

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, yeni stadyum, komando tugayı ve bedelli askerlik eğitim merkezi gibi projelerin de şehrin geleceğini güçlendireceğini vurguladı.

ERZURUM HALKINA TEŞEKKÜR

Vekil Fırat, “Gayret bizden, tevfik Allah'tandır diyor, AK Parti iktidarını her zaman güçlü bir şekilde destekleyen, Cumhur İttifakı'na sahip çıkan, kardeşliği ve huzuru ön planda tutan Erzurumlu kıymetli hemşehrilerimi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.