AK Parti'den flaş 'bedelli askerlik' açıklaması: Sona gelindi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'da katıldığı etkinlikte bedelli askerlik konusunda açıklamalarda bulundu. Bedelli askerliğin seçimlerden önce gündeme geldiğini ve milletin talebi doğrultusunda çalışma başlatıldığını öne süren Çalık, şunları söyledi:

"Bedelli askerlik 24 Haziran'dan önce gündeme gelmişti. Şimdi inşallah bedelli askerlikle ilgili çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın sonuna gelinmiş vaziyette. Milli Savunma Bakanımız bununla ilgili olarak çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclisin gündemine gelecek, belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak. Bize de sosyal medya üzerinden, telefonlar, mailler üzerinden çok yoğun taleplerin geldiğini biliyoruz. Eğer milletimizin buna ihtiyacı varsa, biz milletimizin ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz. Cumhurbaşkanımızda 'bunun mesajını aldık' dedi ve gerekli çalışmaları ve düzenlemelerini yapıyor."