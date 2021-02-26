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Gündem AK Parti'de 25 ilin başkanı değişti
Gündem

AK Parti'de 25 ilin başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, İstanbul kongresiyle birlikte 81 ilde yeni yönetimlerini oluşturdu. 25 ilin başkanı değişti. Yerel seçimlerde CHP’ye kaptırılan 8 ilden İstanbul dahil 5’inin başkanının değişmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 08:48:00 -
AK Parti'de 25 ilin başkanı değişti

AK Parti il kadrolarında değişim hedefi yüzde 65 olarak belirlense de 81 ilin yalnızca 25’inde il başkanı değişikliğine gidildi. 81 ilde yalnızca Kırşehir ve Edirne’de kadın il başkanları göreve geldi.

2017-2018 kongre sürecinde tüm illeri ziyaret ederek teşkilâtla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl pandemi nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir dahil yalnızca 13 ilin kongresine bizzat katılabildi. Erdoğan diğer tüm kongrelere videokonferansla bağlanarak teşkilata mesajlarını uzaktan verdi.

AK Parti kongrelerinin başında değişim hedefi yüzde 65 olarak belirlendi ancak 81 ilin sadece 25’inde il başkanı değişti. 35 başkan, 2017-2018’de yapılan 6. kongre sürecinden sonra ataması yapılan isimlerden oluştu. 21 başkan ise 6. kongreden sonra 7. kongrede de, “seçilerek” güven tazelemiş oldu. AK Parti’yi 2023 seçimlerine götürecek yeni kadrolar oluşturulurken, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin kısmen de olsa etkili olduğu görüldü.

2019 seçimlerinde AK Parti, 25 yıl aradan sonra İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını CHP’ye kaptırmış; ayrıca Antalya, Kırşehir, Bolu, Bilecik, Artvin ve Ardahan belediyeleri de el değiştirerek AK Parti’den CHP’ye geçmişti. CHP ayrıca, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin elindeki Mersin ve Adana’yı da kazanarak seçimde önemli bir başarı elde etmişti. AK Parti, yerel seçimlerde CHP’ye kaptırdığı sekiz ilin, İstanbul dahil beşinin başkanını değiştirdi.

İstanbul İl Başkanlığı’na, AK Parti’yi 2019 seçimlerine götüren Bayram Şenocak yerine Milli Görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe atandı. Bolu, Kırşehir, Bilecik ve Ardahan’da da yeni başkanlarla yola devam kararı verildi.

AK Parti, İstanbul’un ilçe başkanlıklarında yüzde 51; Antalya’da yüzde 37; Ankara’da yüzde 28; Bilecik’te yüzde 25; Ardahan’da yüzde 17 ve Bolu’da yüzde 11 oranında değişikliğe gitti. Artvin’de ilçe başkanlarının tamamını değiştiren AK Parti, Kırşehir’de ise aynı ilçe başkanlarıyla devam etmeyi tercih etti. AK Parti Adana ve Mersin’de de başkan değişikliğine gerek görmedi. Söz konusu sekiz ildeki 122 ilçenin teşkilâtlarında yenilenme oranı yüzde 39’da kaldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda dün devir teslim töreni yapıldı. Görevi devreden eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak (solda), Osman Nuri Kabaktepe’ye (sağda) başarılar diledi.

81 ilde yalnızca Kırşehir ve Edirne’de kadın il başkanları göreve geldi. Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) İl Temsilciliği’ni yürüten Seher Ünsal, AK Parti’nin Kırşehir’deki ilk kadın il başkanı oldu. Bir önceki dönem eşi Nesim İba’nın il başkanlığını yaptığı AK Parti Edirne’de ise, 2019’da Belgin İba başkan olarak atandı. İba, Edirne kongresinde bu kez seçimle başkanlık koltuğuna oturdu.

Kaynak: Milliyet

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Yorumlar

Kadir başhoruz

sayın Başkan Recep Tayıp Erdogan, herkes bir şekilde degişir yaşımız günümüz senelerimiz dostlarımız degişte, bir tek sen degişme, dogum günün kutlu olsun Rabbim hayırlı ömürler versin, sevdiklerinle milletinle hizmet yapmanı canı gönülden istiyom halka hiizmet Hakka hizhet dusturu oldugu için daha nice güzel günler senin olsun koca Reis.
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fatih

değişse ne olacak ucube yasalarınız, süresiz nafaka, istanbul sözleşmesi, 6284, kadın beyanı esas durduğu sürece milletin umrunda değilki kendiniz çalıp söylüyorsunuz. sayın erdoğan ve akp milleti duymuyor milletle inatlaşıyor ve kendi açıklamalarıyla çelişiyor. milletle inatlaşmanın sonucunun ne olacağınıda iyi biliyor. 5 milyona yakın mağdur var bu yasalardan yazıktır bu millete.
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