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Aktüel

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba'dan AA'ya taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:31:10 -
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba'dan AA'ya taziye ziyareti

EDİRNE (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğüne taziye ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, ziyarette, 29 Nisan'da vefat eden AA muhabiri Muhterem Erkul ile 14 Mayıs'ta vefat eden AA Atina Temsilcisi Başmuhabir Furkan Naci Top için taziyelerini iletti.

Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, mesleklerinde başarılı ve karakterleriyle de öne çıkan iki değerli ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Baran, ziyaretleri için AK Parti heyetine teşekkür etti.

Aksal ve İba'ya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce de eşlik etti.

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