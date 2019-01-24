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AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika belli oldu. AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında adaylar açıklandı. AK Parti Suluova belediye başkan adayı, AK Parti Taşova belediye başkan adayı, AK Parti Göynücek belediye başkan adayı, AK Parti Hamamözü belediye başkan adayı, AK Parti Merzifon belediye başkan adayı, AK Parti Gümüşhacıköy belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim…

24 Ocak 2019 Perşembe 09:29
AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika belli oldu. AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında adaylar açıklandı. AK Parti Suluova belediye başkan adayı, AK Parti Taşova belediye başkan adayı, AK Parti Göynücek belediye başkan adayı, AK Parti Hamamözü belediye başkan adayı, AK Parti Merzifon belediye başkan adayı, AK Parti Gümüşhacıköy belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim…

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Amasya il, ilçe ve belde belediye başkan adayı tanıtım toplantısında, yerel seçimlere kısa süre kaldığını, her bir günün, saatin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şahin, “AK Parti'nin yüce Allah'ın inayetiyle daha sonra da aziz milletin desteği ve duası ile çıktığı kutlu yolda şimdi de yeni bir zafere imza atmak için kolları sıvadığını" ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından daha önce açıklanan Amasya belediye başkan adayı Cafer Özdemir, 6 ilçe ile 1 belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019

Suluova’da mevcut Başkan Fatih Üçok, Taşova’da mevcut Başkan Bayram Öztürk, Göynücek’te mevcut Başkan Kemal Şahin, Hamamözü’de mevcut Başkan Bahattin Destebaş ile Ziyaret beldesinde mevcut Başkan Mehmet Uyanık yeniden aday gösterildi. Merzifon’da İbrahim İncekul, Gümüşhacıköy’de de Ömer Faruk Yavuz AK Parti’nin belediye başkan adayı oldu.

AK Parti Amasya belediye başkan adayı Cafer Özdemir kimdir? Cafer Özdemir kaç yaşında?

1967 yılında Yozgat Yerköy'de doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra girdiği devlet parasız yatılı öğretmen okulu sınavlarını kazanarak Manisa Salihli Lisesi'ne kayıt yaptırdı. Salihli Lisesi'nden 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında kazandığı Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nü 1990 yılında bitirdi. 

1988 yılında henüz öğrenciyken Amasya'da arkadaşlarıyla beraber bir harita mühendislik firması kurdu. Böylece üniversitede öğrendiklerini uygulamaya dönüştürme fırsatı yakalamış oldu. 1992 yılında bağımsız bir mühendislik şirketi kurarak başta Amasya merkez olmak üzere Merzifon, Suluova, Taşova, Göynücek gibi ilçe belediyeleri yanında bir çok belde belediyesine imar ve ş ehircilik konularında danışmanlık hizmeti verdi. 

2003 yılında AK Parti yönetim kurulu üyesi olarak siyasete atıldı ve AK Parti Amasya İl Başkan Yardımcılığı yaptı.  2004 yılında mahalli idareler seçiminde birinci sıradan Amasya Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve 1 Aralık 2008 tarihine kadar Amasya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Bu tarihte görevinden istifa ederek Belediye Başkanlığı'na aday olan Özdemir, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçiminde Amasya Merkezdeki oyların %40,12 sini alarak Amasya Belediye Başkanlığı'na seçildi.  30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. defa 5 yıllığına Belediye Başkanı seçildi.  Cafer Özdemir evli ve 3 çocuk babasıdır. 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:29
  1. Yozgat
  2. Manisa
  3. AK Parti Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019
  4. AK Parti Suluova belediye başkan adayı
  5. AK Parti Taşova belediye başkan adayı
  6. AK Parti Göynücek belediye başkan adayı
  7. AK Parti Hamamözü belediye başkan adayı
  8. AK Parti Merzifon belediye başkan adayı
  9. AK Parti Gümüşhacıköy belediye başkan adayı

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