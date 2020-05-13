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AİHM'den 'Kızıl Soros'a kalkan! Osman Kavala ile ilgili Türkiye'nin itirazı reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden tutuklu Osman Kavala ile ilgili skandal bir karar çıktı. AİHM, Kavala'nın tahliye edilmesi yönündeki kararı ile ilgili Türkiye'nin itirazını reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:33:00 - 2020-05-13 09:36:20
AİHM'den 'Kızıl Soros'a kalkan! Osman Kavala ile ilgili Türkiye'nin itirazı reddedildi

AİHM Osman Kavala'nın tahliye edilmesi yönündeki kararı ile ilgili Türkiye'nin itirazını reddetti.

Ankara, AİHM'nin mart ayında verdiği Kavala'nın tahliye edilmesi kararını Büyük Daire'ye taşıma başvurusu yaptı. AİHM, Türkiye'nin başvurusunu reddederek tahliye talebini kesinleştirmiş oldu.

Ne olmuştu?

AİHM ,Osman Kavala hakkında, 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra Gezi Parkı dosyasından tahliye kararı verilmişti. Ancak Kavala, henüz cezaevinden çıkarılmadan, bu kez “casusluk” iddiasıyla bir kez daha tutuklanmıştı.

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