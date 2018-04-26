Ahmet Çakar'dan bomba iddia! 'Beşiktaş 3 mayıs günü son 33 dakikayı oynamak üzere sahada olacaktır'

Beşiktaş yönetimi bugün olağanüstü divan kurulu toplantısından sonra yaptığı yönetim kurulu toplantısında TFF tarafından 3 Mayıs saat 20:30'da kaldığı yerden oynanacağı açıklanan Fenerbahçe maçına çıkmama kararı aldı.



Mücadelenin ardından Ahmet Çakar, sosyal medyadan çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.



İşte Ahmet Çakar'ın o tweeti:



Merak etmeyin Beşiktaş 3 mayıs günü son 33 dakikayı oynamak üzere sahada olacaktır. Sahaya çıkmama kararının ülkeye, futbola ve Beşiktaş'a hiçbir faydası yoktur...