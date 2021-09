Ahlaksız İsrail ordusuna hizmet etmem

Terörist İsrail ordusunda askerlik yapmayı reddederek 2017’de İngiltere’ye kaçan ve sığınma talebi kabul edilmeyen Siyonizm karşıtı Ultra Ortodoks Yahudi genç, “Apartheid uygulayan ve savaş suçlarına karışan bir orduya gönderilmekten korkuyorum. Asker kaçağı olarak beni 15 yıla kadar hapse göndermelerinden ve askerliği reddettiğim için bana işkence etmelerinden korkuyorum” dedi. Ülkesi İsrail’de zorunlu askerliğe karşı çıktığı için 17 yaşında geldiği İngiltere’de, Aralık 2020’de sığınma talebi reddedilen ve temyiz duruşması görülecek Ultra Ortodoks Yahudi genç, sığınma talebinin kabul edilmesini bekliyor. Mahkemenin, güvenlik endişesi nedeniyle gencin isminin açıklanmaması yönünde kararı bulunuyor.



Gencin avukatı Fahad Ansari, Manchester şehrinde yapılacak temyiz duruşmasından çıkacak kararın, gelecekte hem askerliği reddeden Yahudiler hem de İsrail zulmü altındaki Filistinlilerin yapacağı sığınma talepleri için de emsal teşkil edebileceği görüşünü savunuyor. İşgal nedeniyle askere gitmeyi reddeden ve bu nedenle 3 ay hapis cezasına çarptırılan Kudüs’te yaşayan İsrailli kadın aktivist Sahar Vardi de askere gitmek istemeyen özellikle Ultra Ortodoks Yahudilerin protestolarında çok fazla polis şiddeti uygulandığını dile getirdi.

“Siyonistler, Filistin halkının topraklarını çaldı”

Şu anda 21 yaşında olan hahamlık öğrencisi Ultra Ortodoks genç, Siyonizm ve İsrail devletinin meşruiyetiyle ilgili görüşlerinin yanı sıra zorunlu askerliğe karşı duruşu ve askerliği reddetmesinin ardından yaşadığı süreci anlattı.



“Siyonizm, Yahudiliğe hakarettir” diyen genç, Yahudi kutsal kitaplarına göre, Yahudi halkının, günahlarının cezası olarak kutsal topraklarda kitleler halinde toplanmalarının Tanrı tarafından yasaklandığını ve bu cezanın ancak Mesih’in dönüşüyle kaldırılacağı değerlendirmesinde bulundu.



Bu görüşün, Holokost’tan onlarca yıl önce küresel Yahudiliğin ezici görüşü olduğuna işaret eden genç, şunları kaydetti: “Siyonizm, kendi gündemini ilerletmek için Yahudi halkını ve Yahudilerin çektiği acıları sömüren siyasi projedir. Bu süreçte, yerli Filistin halkını zorla yerinden etti ve topraklarını çaldı. Siyonistler, Araplara karşı ırk ayrımcılığı yapan Siyonist devletlerini oluşturmak için hırsızlık ve toplu katliamlara giriştiler. Allah’a en ağır şekilde isyan ettiler.”



Genç, İsrail’in varlığına karşı çıkmasının nedenini, “(İsrail) Yahudiliğe bir hakarettir ve (Filistinlilerin) topraklarını çalarak, insanları yerinden ederek, katlederek ve tüm haklarını reddederek, yerli Filistin halkını boyun eğdiren bir sistemi uygulamaya koydu” şeklinde açıkladı.

Siyonizme ve İsrail devletinin meşruiyetine karşıyım

Ultra Ortodoks Yahudi genç, İsrail ordusunda askerlik yapmayı neden reddettiği sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Savunduğum her şeye karşı olurdu. Siyonizme ve İsrail devletinin meşruiyetine karşıyım ve bu nedenle devletin korunmasına katılamadım. Ayrıca, İsrail devleti Apartheid uyguluyor ve Filistin halkına karşı her zaman savaş suçlarına karışıyor. Her gün bu tür zulümler uygulayan böyle ahlaksız bir orduya hizmet edemem.” İsrail’de 2015’te katıldığı zorunlu askerliğe karşı düzenlenen bir protestoda polis şiddetine maruz kaldığını dile getiren genç, “O zamanlar 17 yaşındaydım. Gözaltına alındım ve nezarette kaldım. Kelepçelendim ve yere itildim ve ardından kelepçelerimle sürüklendim. Küfrettiler, üzerime tükürdüler ve sopayla dövüldüm. Çok küçük düşürücü ve acı verici bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.

“Bana işkence etmelerinden korkuyorum”

Genç, sığınma talebinin reddedilmesi ve İsrail’e sınır dışı edilmesi durumunda başına neler gelebileceğini ise şu sözlerle anlattı: “Siyonizme her zaman aktif olarak karşı çıkacağım. Apartheid uygulayan ve savaş suçlarına karışan bir orduya gönderilmekten korkuyorum. Asker kaçağı olarak beni 15 yıla kadar hapse göndermelerinden ve askerliği reddettiğim için bana işkence etmelerinden korkuyorum.”