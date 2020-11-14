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Aktüel Ahıska Türkleri Sürgünü tanığı Şükri Anvarov, sürgünde yaşadıklarını AA'ya anlattı:
Aktüel

Ahıska Türkleri Sürgünü tanığı Şükri Anvarov, sürgünde yaşadıklarını AA'ya anlattı:

"Alabildiğimiz yüklerimizi aldık, alamadığımız kaldı. Pek çok mal kaldı geride. Arabalarla bizi tren istasyonuna götürdüler" - "19-20 gün trenle o şartlarda yol gittik ve Özbekistan'a vardık. Üç gün bizi bir pazarda beklettiler ve sonra köylere dağıttılar"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:16:33 -
Ahıska Türkleri Sürgünü tanığı Şükri Anvarov, sürgünde yaşadıklarını AA'ya anlattı:

KİEV (AA) - TALHA YAVUZ - Ahıska Türkleri Sürgünü yaşayan Şükri Anvarov, sürüldüklerinde 12 yaşında olduğunu ve kömür taşımak için kullanılan penceresiz vagonlara bindirildiklerini belirterek "19-20 gün trenle o şartlarda yol gittik ve Özbekistan'a vardık. Üç gün bizi bir pazarda beklettiler ve sonra köylere dağıttılar." dedi.

Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından, bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesindeki binlerce Ahıska Türkünün, 14 Kasım 1944'te tren vagonlarına doldurularak Orta Asya'ya sürülmesinin üzerinden 76 yıl geçti.

Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde yaşayan sürgünün tanığı 87 yaşındaki Anvarov, AA muhabirine, o dönemde yaşadıklarını anlattı.

Anvarov, sürüldüklerinde 12 yaşında olduğunu, askerlerin tüfeklerle şafakta kapılara dayandığını ve camları kırarak herkesi zorla evden çıkarttığını belirtti.

Askerlerin konuştukları dili bilmedikleri için önce ne olduğunu anlayamadıklarını söyleyen Anvarov, başkalarının kendilerine sürgün edildiklerini açıkladığını ifade etti.

Anvarov, "Alabildiğimiz yüklerimizi aldık, alamadığımız kaldı. Pek çok mal kaldı geride. Arabalarla bizi tren istasyonuna götürdüler." dedi.

- "Kömür taşınan vagonlara bindirdiler"

Anvarov, kömür taşımak için kullanılan penceresiz vagonlara bindirildiklerini söyleyerek "19-20 gün trenle o şartlarda yol gittik ve Özbekistan'a vardık. Üç gün bizi bir pazarda beklettiler ve sonra köylere dağıttılar." diye konuştu.

1990'a kadar sorunsuz bir şekilde Özbekistan'da yaşadıklarını belirten Anvarov, Fergana olayları sonrası Özbekistan'dan da ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade ederek "Özbekler de bizleri attı, oysaki onlar da Müslüman biz de Müslümanız." dedi.

Anvarov, Ahıska Türkleri olarak tekrar darmadağın olduklarını ve Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna gibi farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarını vurgulayarak "Biz de Ukrayna'ya, Nikolayev şehrine geldik. Ukrayna'da yaşamaktan memnunuz ama bizim yerimiz Türkiye'dir, bir gün Türkiye'de yaşamak isteriz." ifadelerini kullandı.

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