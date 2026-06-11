Ağzında sigarasıyla aracından inip yangını söndürdü: Hangi geri zekalı o! Benim abla!

Ağzında sigarasıyla sürdüğü otomobilden çıkıp karda koşan domuzu yakalayıp biraz sevdikten sonra bırakarak tüm dünyada ünlü olan Türk’ün bir benzeri de İstanbul’da ortaya çıktı.

Kentsel dönüşüme giren metruk bir binanın önünde çıkan yangına o sırada yoldan geçerken aracını park eden bir vatandaş ağzında sigarasıyla müdahalede bulundu.

Müdahale sürerken mahallelinin haber verdiği itfaiyeyi aratarak “Gelmenize gerek yok! Biz söndürdük” dedirten adama, yangın sonrası bir mahalle sakini kadın “Birisi aramış itfaiyeye gelmenize gerek yok demiş. Hangi geri zekalıysa” tepkisini gösterdi.

Olay boyunca ağzından sigarasını düşürmeyen vatandaşın yine ağzında sigara ile “O geri zekalı benim abla!” dediği görüntüler izleyenleri güldürdü.