  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih belli oldu! Seçil Erzan ile ilgili flaş gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi KKTC ve Türkiye'yi kimse dışlayamaz Dindar hukukçudan içler acısı savrulma! Bunu 28 Şubat’ta söylesen idamla yargılanırdın Yumaklı: Dönüm başına 310 lira olan destek artacak! Buğdayın tonu dünyada 11 bin lira! Biz 16 bin 500 lira taban fiyat açıkladık Tek Parti döneminin Yahudi sevgisi resmi arşivlerde! İstifacı 28’den kurultay baskısı: “Kurultay toplanmazsa suç işlenmiş olur” CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş! Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı! Adnan Beker’in oğlu da “Ata’nın izinde”ymiş! Anket Sonucu Dikkat Çekti: Türkiye'nin En Büyük Tehdit Olarak Gördüğü Ülke hangisi?
Gündem Ağzında sigarasıyla aracından inip yangını söndürdü: Hangi geri zekalı o! Benim abla!
Gündem

Ağzında sigarasıyla aracından inip yangını söndürdü: Hangi geri zekalı o! Benim abla!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

İstanbul’da bir vatandaş kentsel dönüşüme giren metruk bir binanın önünde çıkan yangına aracından ağzında sigarasıyla inip müdahale etti. O sırada vatandaşların itfaiyeyi aradığını öğrenen vatandaş ağzında yine sigarasıyla itfaiyeyi aratıp ‘Gelmenize gerek yok’ dedirtti! Bir mahalle sakini, bunu yapan kişinin geri zekalı olduğunu söylerken vatandaşın ‘o geri zekalı benim abla’ dediği anlar izleyenleri güldürdü.

Ağzında sigarasıyla sürdüğü otomobilden çıkıp karda koşan domuzu yakalayıp biraz sevdikten sonra bırakarak tüm dünyada ünlü olan Türk’ün bir benzeri de İstanbul’da ortaya çıktı. 

Kentsel dönüşüme giren metruk bir binanın önünde çıkan yangına o sırada yoldan geçerken aracını park eden bir vatandaş ağzında sigarasıyla müdahalede bulundu.

Müdahale sürerken mahallelinin haber verdiği itfaiyeyi aratarak “Gelmenize gerek yok! Biz söndürdük” dedirten adama, yangın sonrası bir mahalle sakini kadın “Birisi aramış itfaiyeye gelmenize gerek yok demiş. Hangi geri zekalıysa” tepkisini gösterdi.

Olay boyunca ağzından sigarasını düşürmeyen vatandaşın yine ağzında sigara ile  “O geri zekalı benim abla!” dediği görüntüler izleyenleri güldürdü.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23