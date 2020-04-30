  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ağrılı "iyilik elçisi" ihtiyaç sahiplerinin borç defterlerini sildirdi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:30:48 -
Ağrılı "iyilik elçisi" ihtiyaç sahiplerinin borç defterlerini sildirdi

AĞRI (AA) - Ağrı'da yaşayan Cafer Canşi, "Köy Okulları Yardım Projesi" kapsamında kendisi gibi hayırseverlerden aldığı destekle ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 14 bin liralık borcunu sildirdi.

Ülke genelinde hayırseverlerin desteğiyle binlerce çocuğa kışlık giyim yardımında bulunan ve doğum günü organizasyonlarıyla köy çocuklarına yaş pasta tattıran Canşi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayatı zorlaştırdığı bugünlerde farklı bir çalışma başlattı.

Kentteki ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardımı yapan hayırsever Canşi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 bakkala borçları olan maddi durumu kötü aileler için harekete geçti.

Ziyaret ettiği bakkallarla görüşen Canşi, ihtiyaç sahiplerinin isimlerini belirledikten sonra hayırseverlerin desteğiyle 58 ailenin 13 bin 800 liralık borcunu ödedi.

Bakkallardan Savaş Altun iş yerinin camına, "Altun Markete borcu olup da ödeyemeyen vatandaşlarımızın borcu ödenmiştir. Allah tüm hayırseverlerden razı olsun" notunu asarak duyuruda bulundu.

Altun, AA muhabirine, bazı müşterilerin temel gıda ihtiyaçlarını veresiye yöntemiyle karşılayabildiğini belirterek, "Herhangi bir işleri olmadığı için borçlarını ödeyemediler. Cafer Canşi, mağdur olan vatandaşların borçlarını ödedi. Allah onlardan razı olsun. 16 kişinin 11 bin 200 liralık borcunu ödediler. Vatandaşlarımızın dualarını da aldılar." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı