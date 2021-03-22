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Oruç Ağrı imsakiye 2021| Ağrı imsak ve iftar vakti saat kaçta? Ağrı akşam ezanı ne zaman okunuyor?
Oruç

Ağrı imsakiye 2021| Ağrı imsak ve iftar vakti saat kaçta? Ağrı akşam ezanı ne zaman okunuyor?

Oruç, belli bir zaman dilimi içerisinde yiyecek ve içecek tüketmekten kaçınılarak yapılan bir ibadet türüdür. Oruç ibadeti, sadece yiyecek ve içecek tüketmekten ibaret değildir. İslam dinine göre oruç ibadeti, yiyecek ve içecek tüketmemekten farklı olarak yasaklanmış ve haram kılınmış şeylerden uzak durmak demektir. Oruç ibadetini tutmak için belirli saatler bulunuyorken o saatlere coğrafi konumuna göre değişmektedir. Peki, Ağrı ilinde bulunanlar oruca hangi saatlerde başlayıp hangi saatlerde bitirecekler? Ağrı sahur ve imsak saatleri kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:49:00 -
Ağrı imsakiye 2021| Ağrı imsak ve iftar vakti saat kaçta? Ağrı akşam ezanı ne zaman okunuyor?

Oruçla ilgili Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerimde “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” Bakara suresinin 183. ayetiyle bize oruç tutmanın farz kılındığını bildirmiştir. Türkiye’nin Ağrı ilinde bulunanlar, oruç tutmak için Diyanetin her yıl Ramazan ayında belirlediği Ramazan İmsakiyesini araştırmakta. İşte merak edilen Ağrı Ramazan İmsakiyesi 2021…

Ağrı Ramazan İmsakiyesi 2021

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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