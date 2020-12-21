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Aktüel Ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu, 34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.
Aktüel

Ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu, 34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:13:42 -
Ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu, 34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.
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