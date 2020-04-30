  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:11:57 -
Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde yokuş aşağı seyreden Kemal Tuğtekin (31) yönetimindeki 41 NU 258 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıktı. Ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü Tuğtekin ve Enes Kıratlı (18) yaralandı.


İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı