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Aktüel

Afyonkarahisar'da darbedilip parası gasbedilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:07:17 -
Afyonkarahisar'da darbedilip parası gasbedilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da darbedildikten sonra bir miktar parası gasbedilen 85 yaşındaki kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde yalnız ikamet eden 85 yaşındaki kadın, evine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Yaşlı kadını darbeden şüpheli, kadının bir miktar parasını da gasbettikten sonra kaçtı. Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşlı kadının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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