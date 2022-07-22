AFAD son depremler 22 Temmuz 2022 Cuma: Deprem nerede oldu?

Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Yurt genelinde meydana gelen son depremler verisi hakkında bilgilerin yer aldığı deprem listesinde Hem AFAD hem Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde son depremler başlığı altında yer almakta. İşte deprem mi oldu, deprem nerede oldu? sorusunun cevabı:

Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu, deprem mi oldu?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Hatay'ın Hassa ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem saat 03.14'te yerin 7.94 km altında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.1 büyüklüğünde 9.1 km derinlikte kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Gönen ilçesinde saat 18:44’te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.32 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem, Balıkesir ve Çanakkale'nin yanısıra Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.

AFAD son depremler listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın