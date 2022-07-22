AFAD son depremler 22 Temmuz 2022 Cuma: Deprem nerede oldu?
En son nerede deprem oldu? Bugün en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD 20 Aralık 2020 Pazar günü meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili bilgileri aktarmaya devam ediyor. Hem AFAD hem de Kandilli verilerine göre Türkiye’de irili ufaklı depremler meydana geldi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 22 Temmuz 2022 Cuma son depremler listesi…
Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Yurt genelinde meydana gelen son depremler verisi hakkında bilgilerin yer aldığı deprem listesinde Hem AFAD hem Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde son depremler başlığı altında yer almakta. İşte deprem mi oldu, deprem nerede oldu? sorusunun cevabı:
Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu, deprem mi oldu?
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Hatay'ın Hassa ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem saat 03.14'te yerin 7.94 km altında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.1 büyüklüğünde 9.1 km derinlikte kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Gönen ilçesinde saat 18:44’te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.32 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem, Balıkesir ve Çanakkale'nin yanısıra Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.
AFAD son depremler listesi için tıklayın
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın