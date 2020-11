AFAD personel alımı başvurusu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısa adıyla AFAD, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.

Türkiye doğal afetlerle sık sık karşıya kalan ve bu doğal afetlerde ciddi can ve mal kayıpları yaşayan bir ülkedir. Deprem, su baskınları, heyelan, yangın ülkemizde sık görülen doğal afetlerden birkaçıdır. Kuşkusuz bunların arasında en çok can ve mal kaybı yaşadığımız, en önemlisi diyebileceğimiz depremdir. Ülkemizde neredeyse her sene 5 ile 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmektedir ve bunlarda yaşanan can kaybı açısından dünyada üçüncü ülkeyiz. Yaşanan bu can ve mal kayıpları afet yönetimi konusunda başarılı bir ülke olmadığımızı bizlere tekrar ve tekrar hatırlatmıştır. Bu kapsamda ülkemizde bir afet ve kriz yönetimi modeline ihtiyaç olduğu görüşmüş bu kapsamda da AFAD kurulmuştur.

AFAD tarafından yayımlanmış olan iş ilanları ve personel alımı hakkındaki bilgileri ve nasıl iş başvurusu yapılır?

12 Acil Çağrı Merkezinde 4 ay süre ile çalıştırılmak üzere 10 çağrı karşılama personeli alınacaktır. Alınacak personele ait şartlar aşağıdaki gibidir:

♦ T.C vatandaşı olmak,

♦ Üniversitelerin “Çağrı Merkezi Hizmetleri” önlisans programından mezun olmuş ya da aktif öğrencisi olmak.

♦ Kütahya ilinde ikamet ediyor olmak,

♦Analitik düşünebilen, algılama yeteneği yüksek, takım çalışmasına yatkın, etkili iletişimi ve diksiyonu düzgün olmak,

♦ Çağrı merkezinde görev yapmasına ve nöbet tutmasına engel herhangi bir sağlık probleminin olmadığını bildirir sağlık raporu ibraz etmek, tek tabip raporu olabilir.

♦ Kadın personel için gebelik durumu ve/veya 2 yaşından küçük çocuğu bulunmamak.

♦ İlan tarihi itibariyle 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak.

Başvurular [email protected] adresine yapılmaktadır.