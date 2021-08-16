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Aktüel AFAD duyurdu: Can kaybı 77'ye yükseldi
Aktüel

AFAD duyurdu: Can kaybı 77'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel felaketinde ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 18:42:00 - 2021-08-16 21:45:21
AFAD duyurdu: Can kaybı 77'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Batı Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

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