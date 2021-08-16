AFAD duyurdu: Can kaybı 77'ye yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel felaketinde ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Batı Karadeniz'deki sel felaketine ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.