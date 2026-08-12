Adıyaman’da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
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Adıyaman’da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Ali Yasin G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaza, Altınşehir Mahallesi’ndeki Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi.
Ali Yasin G. yönetimindeki 02 AES 518 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ali Yasin G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın meydana gelişine ilişkin soruşturma başlatıldı.