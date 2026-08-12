  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis'teki riyakarlığın belgesi! Çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'e bayrak açıp "Hayır" oyu kullanan YENİ Partili vekillerden şimdi sahte destek bildirisi geldi Şüpheli ölüme uyuşturucu bataklığı gölgesi! Diyarbakır'daki dehşette 2 tutuklama! Demirtaş’a güzellemeler yapan Arıkan’a Erbakan’dan ittifak ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Soluğu Ankara'da aldı Karadeniz'de sıcak temas! Rus ordusu Ukrayna devriye botunu İHA ile imha etti! CHP’li İBB’ye bağlı İSKİ’ye para cezası! Atık su, pis koku isyan ettirdi Bakan Gürlek kaymakam adaylarıyla buluştu: Adliye- idare uyumu başarıyı getirir Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! “Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi” Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na “harekete geçin” çağrısı Yılmaz: Tek çocuklu haneler artıyor! Doğurganlık hızımız S.O.S veriyor!
Yerel Adıyaman’da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Yerel

Adıyaman’da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Adıyaman’da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Adıyaman’da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Ali Yasin G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaza, Altınşehir Mahallesi’ndeki Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi.

Ali Yasin G. yönetimindeki 02 AES 518 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ali Yasin G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın meydana gelişine ilişkin soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23