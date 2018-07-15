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Adapazarı'nda sel: Araçlar suda mahsur kaldı!

Sakarya Adapazarı'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Yağışlar yüzünden yolda mahsur kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşandı.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:23
Adapazarı'nda sel: Araçlar suda mahsur kaldı!

Adapazarı'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü.

ARAÇLAR SUYUN İÇİNDE KALDI

15 Temmuz Camili Mahallesi'nde ulaşımın sağlandığı ana cadde sular altında kalırken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, yolun ortasında kalırken, çevredekiler yardıma koştu. Araçlar, sudan çıkarılırken, kanalların açılmasıyla su çekildi.

"DAHA ÖNCE AYNI OLAY YİNE TEKRARLANDI"

Su baskının olduğu bölgede kafe işleten İrfan Gülen, "Vadiden aşağı gelen sel suyu, burayı bu hale getirdi. Daha önce aynı olay yine tekrarlandı. Belediye geldi; kapakları açtı, gitti. Çamuru burada bıraktı. Yukarıdan gelen derede menfezin ağzı yetmiyor, suyu almayınca yola geliyor sonra burası komple çamur deryası. Araçlar burada yolda kaldı, gidemedi. Vatandaşlar itti araçları. 50 santim yüksekliğinde su birikintisi yığıldı" dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 16:23
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