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Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

- Sol el parmağındaki kırık nedeniyle ameliyat edilen Digao, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

18 Aralık 2018 Salı 17:10
Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 23 Aralık Pazar günü deplasmanda yapacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 6'ya 3 top kapma çalışması yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, sakatlıkları süren Ahmet Dereli ve Renan Diniz katılmadı, Kenan Karışık ile Abdulkadir Özdemir ise takımdan ayrı çalıştı.

Adanaspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.


- Digao ameliyat edildi


Adanaspor'un ligde geçen haftaki Eskişehirspor maçında sakatlanan sağ bek oyuncusu Digao (Rodrigo Longo Freitas), ameliyat edildi.

Brezilyalı futbolcu Digao'nun, kentteki özel bir hastanede sol el parmağından geçirdiği operasyonun ardından yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Digao'yu ameliyat eden Dr. Ali Öztürk, yaptığı açıklamada, "Sol el parmağında darbeye bağlı kırık olduğunu tespit ederek Digao'yu ameliyata aldık. Futbolcumuzun cerrahi tedavisini başarı ile gerçekleştirerek taburcu ettik. Sağlık durumu gayet iyi." ifadesini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:10
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