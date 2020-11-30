Adana'da üç çocuğunu öldüren annenin yargılandığı davanın duruşması görüldü

ADANA (AA) - Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkışan anne hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Tutuklu sanık Selma C, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi Müdürlüğü ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) devamlı meşgul olması nedeniyle bağlantı kurulamadığı için, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılamadı.

Sanık Selma C'nin avukatının geldiği duruşmada mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyeti ile ilgili raporun Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden geldiğini ve cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Sanığın avukatı ise raporu inceleme fırsatının olmadığını, rapora karşı beyanlarını bildirmek için süre istediğini belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Selma C'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

- Olay

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. hakkında "çocuklarını kasten öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



