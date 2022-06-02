Adana'da tepki çeken görüntü! 40 derece sıcakta otomobilin bagajında köpek taşıdı!
Adana'da hava sıcaklığı 40 derece iken, seyir halindeki bir otomobilin bagajında taşınan köpek görenleri hayrete düşürdü.
Adana'da hava sıcaklığı 40 derece iken, seyir halindeki bir otomobilin bagajında taşınan köpek görenleri hayrete düşürdü.
Adana'da bir sürücü, D-400 karayolu Ceyhan istikametinde seyrettiği otomobilinin bagajında köpek taşıdı.
Bagajdaki köpeği gören trafikteki bir sürücü de, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Köpeğin hava alması için bagajın kapağının hafif açık bırakıldığı gözlense de 40 derece sıcaklıktan bunalan köpeğin rahatsızlığı kameraya yansıdı.
Bagajdaki köpeğine aldırış etmeyen sürücü, tepki çekti.