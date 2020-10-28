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Aktüel Adana'da hurda çelik deposunda yangın
Aktüel

Adana'da hurda çelik deposunda yangın

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:53:51 -
Adana'da hurda çelik deposunda yangın

ADANA (AA) - Adana'da hurda çelik deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Tekel Caddesi'ndeki bir hurda çelik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Polislerin bölgede önlem almasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.



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