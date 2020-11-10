Adana'da bir otomobilde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi
ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobili takibe aldı.
Ekipler, durdurdukları otomobilde ruhsatsız 6 tabanca buldu, araçtaki iki zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğeri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.