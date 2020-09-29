Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru zabit katibi, mübaşir alımları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2020 yılı sözleşmeli kamu personeli alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül, CTE personel alımlarına ilişkin olarak, "Maliyeden onay çıkınca infaz koruma memuru, katip ve adli personel alımı alımı yapacağız" ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Gül; “Adliyelerde ve cezaevlerindeki personel ihtiyaçlarımızı belirledik. Çalıştık bunları sunduk ve yakın zamanda, yani bir imza onaydan çıkmadığı için tarih veremiyorum. Yaklaşık 10 bin civarında adliye ve cezaevlerine personel alacağız. Yakın zamanda alıma çıkılacaktır. Bu süreç daha netleşmediği için bir tarih daha sonra açıklanacak.” İfadesini kullandı. Ekim ayının sonlarına doğru Adalet Bakanlığı personel alımı için ilanın yapılacağı beklenirken, Adalet Bakanlığı CTE personel alımlarının katip alımı, İnfaz koruma memuru alımı, Mübaşir, şoför, icra takibi, avukat, teknisyen, veteriner, aşçı, zabıt katibi ve hemşire alımı kadrolarına yapılması beklenmekte.