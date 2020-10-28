Adalet Bakanı Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, 100 yıl önce Anadolu topraklarına vatan, hürriyet, adalet, birlik ve beraberlik mührünü vuran Türk milletinin, kazandığı zaferi cumhuriyetle taçlandırdığını ve yönetimini milli irade üzerine bina ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, her renk, ses ve kökten insanıyla geçmişten bugüne getirdiği birlik ve beraberlik mirasını yarınlara güvenle ve yılmadan taşıma azminde olduğunun altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, dil, din, ırk, mezhep farklılıklarına bakmaksızın bütün vatandaşlarının hak ve özgürlüğünü esas almaktadır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kast etmeye yeltenenlerin karşısında milletimizin hukuku, devletimizin adaleti daima var olacaktır. Gücünü milletten alan cumhuriyetimiz, milli iradeye yönelen hiçbir ihanete geçit vermeyeceğini, 15 Temmuz’da tüm dünyaya göstermiştir. Bugün bizlere düşen, asırlardır sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde demokratik cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek olmalıdır. Milletimizin beklentileri doğrultusunda ilerleyen yargıda reform adımlarımız, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerimizin en başında yer almaktadır."

Gül, hukukun üstünlüğünün tahkim edilmesinin, insan haklarının ileri taşınmasının ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesinin, reformların temel hedefi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, cumhuriyetin 97. yılında, hedeflerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 83 milyonun birlik ve beraberliğini koruyarak, kararlılıkla yürüdüğünü ifade eden Gül, mesajını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin mazluma kucak açan, zulme karşı koyan ve sadece adaleti üstün tutan küresel siyaset anlayışı, bu toprakları nefret diline ve her türlü ayrıştırmaya, ötekileştirmeye karşı tavır almanın da en güçlü adresi konumuna yükseltmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu tarihi sorumluluğun azim ve kararlılığıyla 21. yüzyıla damgasını vuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, terörle mücadelede canını ortaya koyan gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

