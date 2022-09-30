Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
Açık cezaevi izinleri ne zaman sona erecek? Açık cezaevlerindeki izin süreciyle ilgili yeni bir karar alındı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman sona erecek?
Açık cezaevlerinde kalanlar izin sürelerinin ne zamana uzatıldığını araştırıyor.
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, açık cezaevlerin deki hükümlülerin izinlerinin bugünden itibaren 2 ay uzatılmasına karar verildiği bildirildi. Kurumun internet sitesindeki açıklamada, !5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5'inci maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.