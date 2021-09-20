ABD'ye seyahatlerde aşı zorunluluğu var mı?

Biden yönetimi, Corona virüsünün Delta varyantını gerekçe göstererek seyahat kısıtlamalarını sürdürüyor. Mevcut kısıtlamalara göre son 14 günde Çin, Avrupa Şengen Bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan’da bulunan ve Amerikan vatandaşı olmayan kişiler, Amerika’ya giremiyordu.

ABD'den flaş aşı zorunluluğu kararı!

ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Covid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi. Kararın Kasım ayının başından itibaren uygulanacağı belirtildi. ABD’de toplam korona vaka sayısı 42 milyonu aşarken, vefat sayısı 674 bini buldu. Dünya genelinde toplan korona vaka sayısı 219 milyon olurken, koronadan vefat edenlerin sayısı ise 4.5 milyonu geçti.