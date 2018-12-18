Abdülkerim Durmaz'dan Fenerbahçe sözleri: Ersun Yanal'ın doğum gününü cenaze gününe çevirdiniz
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin aldığı kötü sonuçların ardından sert açıklamalarda bulundu.18 Aralık 2018 Salı 03:31
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz maçın ardından çok sert açıklamalarda bulundu.
"Ersun Yanal'ın doğum gününü...''
Allah'tan korkun ya! Siz nasıl futbolcularsınız ya? Ersun Yanal'ın doğum gününü cenaze gününe çevirdiniz. Erzurumspor son dakikada atınca koltuktan düştüm ya. Fenerbahçe adamı öldürür diyoruz ama şaka demiyoruz.
"Bu futbolcuları kim aldı''
Bu futbolcuları kim aldı? Niye aldı? Bu kadar mı kötü oynanır ya? Şu maçı kazanamıyorsunuz. Gerçekten yazıklar olsun.
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