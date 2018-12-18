Abdülkerim Durmaz'dan Fenerbahçe sözleri: Ersun Yanal'ın doğum gününü cenaze gününe çevirdiniz

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz maçın ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

"Ersun Yanal'ın doğum gününü...''

Allah'tan korkun ya! Siz nasıl futbolcularsınız ya? Ersun Yanal'ın doğum gününü cenaze gününe çevirdiniz. Erzurumspor son dakikada atınca koltuktan düştüm ya. Fenerbahçe adamı öldürür diyoruz ama şaka demiyoruz.

"Bu futbolcuları kim aldı''

Bu futbolcuları kim aldı? Niye aldı? Bu kadar mı kötü oynanır ya? Şu maçı kazanamıyorsunuz. Gerçekten yazıklar olsun.