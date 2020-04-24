ABD'nin üç eyaletini hortum vurdu: Ölü ve yaralılar var
ABD’nin Oklahoma, Louisiana ve Teksas eyaletlerini vuran hortumlar sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.
Yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ve vaka sayısında Çin'i geçen ABD'de hortum felaketi yaşandı.
ABD'nin Oklahoma, Louisiana, Teksas eyaletlerinde meydana gelen hortum felaketinde birçok ev ve iş yeri hasar görürken, 180 bin ev elektriksiz kaldı. Hortum felaketi sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi ise yaralandı.