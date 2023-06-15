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Dünya ABD’li ilk Müslüman kadın federal hakim oldu diyerek duyurdular! Şaşırtan olay: Çağrı yapması bekleniyor
Dünya

ABD’li ilk Müslüman kadın federal hakim oldu diyerek duyurdular! Şaşırtan olay: Çağrı yapması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-06-15 22:51:00 - 2023-06-15 22:53:10
ABD’li ilk Müslüman kadın federal hakim oldu diyerek duyurdular! Şaşırtan olay: Çağrı yapması bekleniyor

ABD'de Bangladeş tarihi bir karar alındı. Abd'de ilk defa kökenli hukukçu Nusrat Jahan Choudhury, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesine hakim olarak atandı. Senato'dan 49'a karşı 50 oyla geçen atama sonucu Choudhury, ABD'deki ilk Müslüman kadın federal hakim olarak kayıtlara geçti. ABD'li vatandaşlar merakla ilk çağrısı ne merak ediyor.

ABD'de Bangladeş kökenli hukukçu Nusrat Jahan Choudhury, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesine hakim olarak atandı. Senato'dan 49'a karşı 50 oyla geçen atama sonucu Choudhury, ABD'deki ilk Müslüman kadın federal hakim olarak kayıtlara geçti. Biden tarafından ocak ayında aday gösterilen Choudhury, federal hakimlerin ömür boyu görev yaptığı ABD'de tarihi bir atama olarak değerlendiriliyor.

NEW ABD'de New York Bölge Federal Mahkemesine atanan Bangladeş kökenli hukukçu Nusrat Jahan Choudhury, "ilk Müslüman kadın federal hakim" olarak kayıtlara geçti. ABD'de Senato, Başkan Joe Biden tarafından aday gösterilen Bangladeş asıllı Müslüman Choudhury'nin, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesine hakim olarak atanmasını onayladı.

Choudhury'nin ataması 49'a karşı 50 oyla Senato'dan geçti. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Choudhury, ABD'deki "ilk Müslüman kadın federal hakim" olarak kayıtlara geçti.Demokrat Senatörler arasında yalnızca Joe Manchin "hayır" oyu kullandı. Biden, Columbia Üniversitesi mezunu 47 yaşındaki Choudhury'i ocak ayında aday göstermişti. ABD'de federal hakimler azledilmedikleri sürece ömür boyu görev yapıyor

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