  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB'den Gürcistan'a mali destek
Ekonomi

AB'den Gürcistan'a mali destek

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:18:10 -
AB'den Gürcistan'a mali destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Gürcistan'a destek olmak için toplam 129 milyon avroluk anlaşma imzalandığını duyurdu.

AB Komisyonu, salgın ve ekonomik etkileri ile mücadele amacıyla Gürcistan ile iki farklı finansman anlaşması yapıldığını açıkladı.

Buna göre, AB, Gürcistan'a 75 milyon avro hibe verecek. Bu kaynak, sosyal yardım, işletmelere destek ve yoğun bakım kapasitesinin artırılması gibi ülkenin salgınla mücadelesinde kullanılacak.

Ayrıca, 54 milyon avroluk bir başka hibe programı da Gürcistan'ın bölgesel kalkınmasına katkı sağlayacak. Programla kırsal bölgelerdeki altyapı ve turizm yatırımlarına destek verilecek.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde ekonomik desteklemeler verebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk
Dünya

Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, işgal konumundaki Hocavend bölgesinde konuşlu 3. piyade alayının da..
HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!

HDP'li Garo Paylan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından skandal paylaşımda bulundu. Paylan Tür..
Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı
Dünya

Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı

Azerbaycan'a Ermenistan karşısında destek veren ülkeler ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler belli oldu.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay