ABD'den skandal Türkiye çıkışı! ‘Büyük felaket’

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için bu yıl da ‘büyük felaket’ ifadesini kullandı. Trump 24 Nisan için “soykırım” demedi.

Ermeni diasporası ile FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri, ABD’nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıması için yıllardır lobi faaliyeti yürütüyor.

ABD’nin tehdit silahı

Türkiye ile ABD arasında gerilimin zirve yaptığı dönemde Washington, “24 Nisan” silahını çekmişti. Türkiye’nin PKK/YPG’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı engellemek ve S-400 alımını durdurmak için ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan bir karar tasarısını 12 Aralık 2019’da kabul etmişti. Ancak tasarı parlamentoda oylanarak yasalaşmadı.

Daha önce Beyaz Saray’ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.

29 Ekim’de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 “hayır” oyuna karşılık, 405 “evet” oyu ile 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.