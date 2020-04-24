ABD'de ürküten durum! İşte toplam ölü sayısı
Son dakika... ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963’e yükseldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren ABD'den son dakika haberi geldi.
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963’e yükseldi.
Geçtiğimiz günlerde ceset kokuları nedeniyle New York semalarında akbabaların görüldüğü bildirilmişti. Teksas'ta ise ceset kokularını alan kargalar, market kuyruğunda bekleyen insanlara saldırmıştı.