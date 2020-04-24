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Dünya

ABD'de ürküten durum! İşte toplam ölü sayısı

Son dakika... ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963’e yükseldi.

2020-04-24 17:09:00 - 2020-04-24 17:21:12
ABD'de ürküten durum! İşte toplam ölü sayısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren ABD'den son dakika haberi geldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963’e yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde ceset kokuları nedeniyle New York semalarında akbabaların görüldüğü bildirilmişti. Teksas'ta ise ceset kokularını alan kargalar, market kuyruğunda bekleyen insanlara saldırmıştı.

Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı
Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı

Aktüel

Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı

Ceset kokusu alan kargalar Teksas'ı işgal etti
Ceset kokusu alan kargalar Teksas'ı işgal etti

Dünya

Ceset kokusu alan kargalar Teksas'ı işgal etti

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