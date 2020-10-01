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Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 36 bin kişi azalarak 837 bine düştü - Beklenenden fazla düşüş kaydeden verinin, 850 bin olması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:01:15 -
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Eylül ile biten haftada beklenenden fazla azalarak 837 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 26 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 36 bin kişi azalarak 837 bine düştü.

Piyasa beklentisinin üzerinde azalış gösteren verinin, söz konusu dönemde 850 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 870 binden 873 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin 750 kişi azalarak 867 bin 250'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 19 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 980 bin azalarak 11 milyon 767 bine düştü.



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