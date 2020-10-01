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Ekonomi ABD'de ISM imalat endeksi eylülde beklentilerin aksine düşüş gösterdi
Ekonomi

ABD'de ISM imalat endeksi eylülde beklentilerin aksine düşüş gösterdi

Endeks, eylülde önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 55,4'e gerildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:36:34 -
ABD'de ISM imalat endeksi eylülde beklentilerin aksine düşüş gösterdi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 55,4'e düştü.

ISM, eylül ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, eylülde bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 55,4 değerine geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında sektörde daralma yaşandığına işaret eden, mayıs ayı itibarıyla ise toparlanma eğilimine giren veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 56,4 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde büyüme hızında yavaşlama kaydedilen endeks, ağustosta 56 değerini almış ve Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Üretim endeksi eylülde aylık 2,3 puan azalışla 61'e, yeni siparişlere ilişkin endeks de 7,4 puanlık düşüşle 60,2 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise eylülde 3,2 puan artışla 49,6 değerine yükseldi.

Söz konusu dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 14'ü büyüme kaydederken, sadece 4 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler; tekstil, deri, baskı, petrol ve kömür ürünleri ile birincil metal olarak sıralandı.


- IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisi 53,2'ye revize edildi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 53,5'ten 53,2'ye revize edildi.

Bu dönemde aşağı yönlü revize edilen imalat sanayi PMI verisi, ağustos ayında ise 53,1 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, eylül ayı verilerinin imalat sektöründe "keskin" bir iyileşmeye işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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