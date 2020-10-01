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Ekonomi ABD'de inşaat harcamaları ağustosta beklentiyi aştı
Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları ağustosta beklentiyi aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:04:35 -
ABD'de inşaat harcamaları ağustosta beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları, ağustosta aylık yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

Piyasa beklentisinin üzerinde bir artış gösteren verinin ağustosta yüzde 0,8 artması öngörülüyordu.

İnşaat harcamalarında temmuz ayında kaydedilen azalış ise yüzde 0,1'den yüzde 0,7'ye revize edildi.

Söz konusu dönemde inşaat harcamalarındaki değişimde, özel sektör inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki artış etkili oldu. Özel sektör inşaat projeleri ağustosta yüzde 1,9, kamu inşaat harcamaları da yüzde 0,1 arttı.

İnşaat harcamaları, bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 927,7 milyar dolara ulaştı.

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