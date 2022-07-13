ABD’de haziran ayında enflasyon ne kadar oldu? ABD’deki enflasyon kaç

Son dakika haberi: Dolar kuru başta olmak üzere euro ve altın piyasasının merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. 41 yılın en yükseğini görene enflasyon sonrası Fed’in faiz kararının ne yönde olacağı da ABD’deki enflasyon rakamının ne kadar oldu? sorusu kadar merak ediliyor. Peki ABD’de enflasyon ne kadar? ABD’de haziran ayı enflasyon rakamı kaç?