ABD’de haziran ayında enflasyon ne kadar oldu? ABD’deki enflasyon kaç
Son dakika haberi: Dolar kuru başta olmak üzere euro ve altın piyasasının merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. 41 yılın en yükseğini görene enflasyon sonrası Fed’in faiz kararının ne yönde olacağı da ABD’deki enflasyon rakamının ne kadar oldu? sorusu kadar merak ediliyor. Peki ABD’de enflasyon ne kadar? ABD’de haziran ayı enflasyon rakamı kaç?
ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,1'lik beklentiye karşın yüzde 1,3 artış kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşının etkisini ABD yüksek enflasyonla görüyor. ABD'de enflasyon rakamları yeni zirveleri gördü. Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,6'dan yüzde 9,1'le 41 yılın zirvesine yükseldi. Enflasyonun yüzde 8,8 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6'lık beklentiye karşın yüzde 0,7 arttı.
ABD'de mayıs ayı itibarıyla enflasyon yüzde 8,3'ten 0,3 artarak yüzde 8,6 ile son 41 yılın zirvesine yükselmişti. Verinin ardından Fed'in faiz vadeli kontratları bu ayki toplantıda 100 baz puan faiz artışı yapılmasına yüzde 22, 75 baz puan faiz artışına yüzde 79 ihtimal veriyor. Eylülde 75 baz puan faiz artışına yüzde 80 ihtimal veriliyor.