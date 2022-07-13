ABD'de ani enflasyon depremi!

ABD'de tüketici fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürerek, analistlerinin tahminlerinden de yukarı geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 1,1 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 8,6'dan yüzde 8,8'e çıkacağı tahmininde bulunmuşlardı. Böylece tüketici fiyatlarında 1981 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,7, yıllık yüzde 5,9 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,7 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 7,5, yıllık yüzde 41,6 artış gösterirken, gıda fiyatlarında aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 10,4 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 1 düşüş gösterdi.

Beklentiyi aşan ABD enflasyonuna ilk piyasa tepkisi

Fed'in 27 Temmuz'da 75 baz puan artırıma gideceği bekleniyor. Piyasalar Fed'in Eylül'de de 75 baz puanlık faiz artışı olasılığını yüzde 80 olarak görüyor.

Beklentiyi aşan enflasyona piyasaların ilk tepkisi şöyle:

ABD 10 yıllık faizi yüzde 3'ü aştı.

ABD vadeli borsada yüzde 1 civarı düşüş yaşadı.

Dolar endeksi 109 seviyesine hareketlendi.

Euro/Dolar 1'in altını test etti.

Dolar/TL 17.45 ve Euro/TL 17.50 seviyelerini korudu.

Brent Petrol 98.6 dolar ve spot altın 1.715 dolar seviyelerinde yer aldı.