ABD merkezli şirket araştırdı! İstanbul Havalimanı 'dünya devi' denilenlere fark attı...

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Merkezi Amerika'nın New York eyaletinde bulunan Travel and Leisure dergisinin düzenlediği "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde İstanbul Havalimanı, 94.06 puanla ikinci sırada yer aldı.

Dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure'ın "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyilerinden biri seçildi.

'Dünya devi' denilenleri geride bıraktı!

İstanbul Havalimanı, dergi okuyucularının oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Dubai Uluslararası Havalimanı, Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Zürih Havalimanı (İsviçre), Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı (Birleşik Arap Emirlikleri), Haneda Uluslararası Havalimanı (Japonya), Kopenhag Havalimanı (Danimarka) gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nın oyları geçen yıla göre arttı

Derginin 25 Ekim 2021 tarihinde başlattığı oylama 28 Şubat 2022’de sona erdi. İGA İstanbul Havalimanı, dergi okuyucularından aldığı 94.06 puanla oy oranını geçen yıla göre daha da arttırdı.

Araştırma için oy kullanan ABD'li bir okuyucu, "İstanbul Havalimanı, başlı başına bir varış noktası gibi ve bir yere seyahat edecekmiş gibi hissetmiyorsunuz." değerlendirmesi yaptı.

Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde havalimanları; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

Alpay Azap, azap çekiyor!

Öte yandan koronavirüs sürecinde vatandaşa korku pompalama misyonu üstlenen Prof. Dr. Alpay Azap, pandeminin ilk aylarında, "Artık Singapur olamayız, bari İtalya olmayalım" diyerek, Singapur'un koronaya karşı iyi durumda olduğunu, İtalya'nın da binlerce ölü verdiğini hatırlatmıştı.

Singapur Havalimanı ABD'li derginin araştırmasına göre en iyi çıksa da İstanbul Havalimanı Singapur'a en çok yaklaşan yatırım oldu.