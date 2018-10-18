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ABD kör dövüşünden vazgeçip ek vergiyi kaldırsın

ABD’nin koyduğu yüzde 50 ek vergiye tepki gösteren çelik üreticileri, Washington yönetiminin geri adım atarak ihracatçıların önünü açması çağrısında bulundu.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:12
ABD kör dövüşünden vazgeçip ek vergiyi kaldırsın

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD’nin ek vergiler ile dünya ticaretine darbe vurduğunu belirterek, “Yüzde 25 ek vergiye bir yüzde 25 daha ilave edilmesi yanlış, temeli olmayan bir adım. Bu adım dünya çelik üretimini ve ihracatını baltalıyor” dedi. “Kör dövüşü yapılmamalı’’ çağrısını yapan Yayan, “Ticaret savaşlarının galibi olmadığı bilinmeli” diye konuştu.

İhracat 9 ayda yüzde 12.5 arttı

Yeni bölgelere açılmayı amaçladıklarını anlatan Yayan, şu açıklamaları yaptı: “ABD’ye yarı yarıya gerileyen ihracat bizi durdurmadı, durdurmayacak da. Tek ve en önemli müşterimiz ABD değil. İhracatımızda payı yüzde 5-6 olan bu ülke bizim Avrupa’ya, Çin’in yayılma alanı bulduğu bölgelere satışları arttırmak için girişimlerde bulunuyoruz. Girişimlerimiz de başarılı ki ilk 9 ayda ihracatımız miktarda yüzde 12,5 artarak 14 milyon tonu geçti, değerde de yüzde 34,1 artarak 11 milyar doları buldu.

Üretim ve satış artacak

Dolarda yukarı yönlü oynamaların durgunluğa neden olduğunu dile getiren Yayan, kurun belli bir bölgeye oturması ile çelik üretimi ve satışının ivmeleneceğini vurguladı. Yayan, ayrıca çelik fiyatlarında önemli bir artışın görülmediğini; stabil eğilimin devam ettiğini belirtti.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDOKSAD) Genel Sekreteri Koray Hatipoğlu da ülkemizin döküm üretiminde Avrupa’da ilk üçe girdiğine işaret etti. Hatipoğlu, “Döküm sanayiinde iddialıyız, Almanya ve İtalya’nın hemen ardındayız. Üretimin yüzde 60-70’ini ihraç ediyoruz” dedi.

Dünya devleri İstanbul’da buluşacak

Dünya metalürji sektörünün önde gelen firmaları 25-27 Ekim’de TÜYAP’ta bir araya gelecek.

ANKIROS 2018-14. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, ANNOFER 2018-13. Uluslararası Demirdışı Metaller Teknoloji, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ve TURKCAST 2018-8. Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı’nda bulaşacak olan firmalar; yeni ürünlerini sunacak.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:12
  1. İstanbul
  2. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan
  3. ABD
  4. Ticaret savaşları
  5. Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDOKSAD) Genel Sekreteri Koray Hatipoğlu
  6. metalürji sektörü
  7. ANKIROS 2018-14. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri
  8. Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı
  9. ANNOFER 2018-13. Uluslararası Demirdışı Metaller Teknoloji
  10. TURKCAST 2018-8. Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı

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