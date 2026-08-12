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Ekonomi ABD-İran gerilimi Wall Street’i aşağı çekti
Ekonomi

ABD-İran gerilimi Wall Street’i aşağı çekti

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ABD-İran gerilimi Wall Street’i aşağı çekti

New York borsası, Washington ile Tahran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik umutların zayıflaması ve teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle günü kayıpla tamamladı. Yükselen petrol fiyatları ve kritik enflasyon verisi öncesindeki temkinli bekleyiş de endeksleri baskıladı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilebileceğine ilişkin iyimserliğin azalması, New York borsasında satışları beraberinde getirdi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 7.728,20 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,60 kayıpla 26.445,45 puana geriledi.

ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken iki ülke arasında bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik beklentilerin zayıflaması piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik savaşı sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini belirterek, Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir enflasyon endişelerini canlı tutarken ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Geçen hafta açıklanan ve temmuzda istihdam artışının zayıfladığını gösteren verilerin ardından gelecek enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonominin şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorunun enflasyon olduğunu belirtti.

Teknoloji hisselerindeki düşüşler de piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet'in hisseleri yüzde 3,6, Amazon hisseleri yüzde 2,1 ve SpaceX hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti.

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